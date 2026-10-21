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TRES OMBÚES

Incendio en vivienda dejó a un hombre muerto; vecinos dijeron que escucharon caer un rayo

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el hombre de unos 50 años tenía problemas de movilidad por lo que no pudo salir a tiempo.

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Bomberos, policías y personal de UTE trabajan en un incendio que causó la muerte de un hombre en continuación Miguel Copetti, esquina calle Alagoas, en el barrio Tres Ombúes.

Los vecinos dijeron a Subrayado que escucharon caer un rayo en la vivienda y luego vieron el incendio. La víctima de unos 50 años tenía problemas de movilidad y no pudo salir a tiempo.

La vocera de Bomberos, Loana Calleros, dijo a Subrayado que personal del Destacamento de Belvedere recibió el aviso del incendio generalizado en una vivienda y al llegar al lugar, una vez apagadas las llamas, constató la presencia de un hombre muerto.

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El Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar si se trató de la caída de un rayo la que provocó el incendio.

Calleros dijo que se trató de un incendio bastante particular que también viene siendo investigado. La estructura quedó debilitada, pero no se derrumbó totalmente. Se trata de un monoambiente de hormigón de 5m x 3m.

"La casa no colapsó totalmente, pero en las paredes se logran ver grandes grietas", indicó.

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