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en el prado

Incendio en hogar del Mides: tres personas permanecen en CTI, informa director de Salud

Otras dos personas que estaban en CTI, pasaron a cuidados intermedios. El incendio afectó al hogar a primera hora de la tarde de este jueves.

Actualización del estado de salud de las víctimas en el mediodía de este viernes.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Tres de los usuarios afectados por el incendio en el centro del Mides en el Prado están internados en CTI. Otras dos que estaban en cuidados intensivos, pasaron a intermedios en las últimas horas, informó a Subrayado el director departamental de Salud, Joaquín Mauvezin.

Tras el incendio, cinco personas fueron trasladadas en ambulancias en grave estado a centros de salud.

Además de estas cinco personas, otras dos fueron asistidas en el Hospital Saint Bois. Todas fueron asistidas por inhalación de humo, no por quemaduras. El mayor de los asistidos tiene 90 años.

un incendio afecto el centro tarara del mides en el prado; cinco personas fueron trasladadas por inhalacion de humo
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Un incendio afectó el Centro Tarará del Mides en el Prado; cinco personas fueron trasladadas por inhalación de humo

En el centro —ubicado en Camino Castro y Escalada— residen unas 90 personas, mientras que en la zona afectada por el incendio se encontraba una veintena de personas.

Daniel Gerhard explicó que el centro está destinado a personas en calle que necesitan más cuidados que los que pueden recibir en los refugios habituales.

Se trata de personas que estaban en refugios u otros programas de asistencia social, fueron internadas en un centro de salud y recibieron el alta médica, pero aún requieren atención y seguimiento. También incluye a quienes, aunque no hayan estado internados recientemente, viven en esos lugares y necesitan cuidados especiales por su estado de salud o situación personal.

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