rocha

Incendio de campo sin control cerca de Laguna Negra: bomberos intentan evitar que cruce ruta 9

El incendio se inició en la tarde del domingo a la altura del kilómetro 290 y ya afecta unas de 70 hectáreas.

Foto: captura de video cedido a Subrayado.

Desde la tarde de este domingo los bomberos trabajan en un incendio de campo y monte registrado en ruta 9, a la altura del kilómetro 290. De momento, el fuego no se encuentra controlado.

Según informó Bomberos, por el viento, las llamas avanzan en dirección a la zona de Laguna Negra. Los efectivos quieren evitar que las llamas crucen la ruta 9 y además realizan cortafuegos con máquina.

Al momento fueron afectadas unas 70 hectáreas, sin alcance a viviendas ni personas lesionadas.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Punta del Diablo, Santa Teresa, La Esmeralda, Castillos y Chuy.

Además, participan efectivos del Batallón de Infantería Nº 12 en tareas de combate a pie, con apoyo de un helicóptero de la Armada Nacional, que realiza descargas con helibalde.

También se cuenta con cisternas de OSE y apoyo del Municipio de Castillos y del Cecoed departamental.

