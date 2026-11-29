La Dirección Nacional de Bomberos informó que trabajan en un incendio forestal en la zona del balneario San Luis y Los Titanes.
Incendio afecta unas 15 hectáreas en Canelones: Bomberos trabajan para controlar el fuego
El monte de eucaliptos afectado está ubicado en los alrededores de San Luis y Los Titanes.
El fuego comenzó a las 14:14, aproximadamente, y alcanzó unas 15 hectáreas de monte de eucaliptos y fue detectado a través de cámaras forestales.
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