Incautaron mercadería de contrabando valuada en $ 200.000 en ómnibus que circulaba por ruta 5

Funcionarios del Departamento de Vigilancia Regional Norte de la Dirección Nacional de Aduanas incautaron mercaderías varias de contrabando en un ómnibus de transporte internacional cuyo valor se estima próximo a los $200.000.

El procedimiento fue realizado este miércoles mientras llevaban adelante tareas de control en la ruta 5. La detención del vehículo de la empresa Copay se realizó a la altura del kilómetro 426.500.

Al revisar la bodega, los funcionarios encontraron una gran cantidad de mercadería que no fue reconocida por ningún pasajero.

Se trataba de 90 Kg de arroz, 50 Kg de yerba, 90 Kg de sal, 36 unidades de leche en caja, 12 unidades de alcohol etílico, 240 unidades de preparados para realizar helados, 700 paquetes de 7 grs de Ketchup, 24 paquetes de 200 grs de Ketchup, 16 unidades de 1 kg de dulce de guayabada, 1124 unidades de 19 gramos de caldo, 72 unidades de jugos en polvo de 18 grs, 31 paquetes de galletitas de 740 gramos, 30 unidades de saladitos de 35 gramos, 6 energizantes de 473 mililitros, 5 cajas de bombones de 200 gramos, 104 refrescos de 2 litros, 24 refrescos de 1 litro, 48 aguas minerales de 500 mililitros, 96 cervezas corona de 335 mililitros, 48 cervezas de 473 mililitros, 72 aguardientes de 790 mililitros, 24 aguardientes de 910 mililitros, 12 whisky Johnnie Walker rojo, 54 paquetes de crema de leche de 200 mililitros, 5.000 cigarrillos, 330 comprimidos de medicamento antiinflamatorio Torsilax , 270 kg de pollo, 720 huevos de gallina, 100 kg. de papa, 10 litros de yogurt, 20 kg de panchos, 2 kg de ajo, 27 paquetes de crema de leche de 395 grs.

El caso está bajo la órbita del Juzgado de Paz Departamental de Rivera.