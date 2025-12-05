RECIBÍ EL NEWSLETTER
TREINTA Y TRES

Incautaron mercadería de contrabando valor 6 millones de pesos y tres personas resultaron formalizadas

La Dirección Nacional de Aduanas llevó adelante los procedimientos en la ruta 7 a la altura del kilómetro 281, en el departamento de Treinta y Tres.

Dirección Nacional de Aduanas

Aduanas llevó adelante controles en Rutas Nacionales que permitieron la incautación de mercadería de contrabando por un valor aproximado a los 6 millones de pesos, dejando como saldo la formalización de tres personas.

Los controles se realizaron sobre el kilómetro 281 de la ruta 7, en el departamento de Treinta y Tres, donde interceptaron a un vehículo marca Chevrolet Cruze del año 2014 con matrícula brasileña en el que circulaban dos personas de nacionalidad uruguaya que no contaban con la documentación.

En el mismo incautaron un revólver calibre 357 Magnum, con 6 municiones en la recámara.

Posteriormente, los efectivos detuvieron a un camión con doble zorra cargado con 28 mil kilogramos de zapallos que era conducido por un ciudadano uruguayo que no contaba con la documentación de la mercadería transportada.

El hombre dijo que se trataba de zapallos de origen brasileño que trasladaba desde la frontera de Livramento-Rivera, y que su destino final era la comercialización en la zona metropolitana.

La mercadería quedó incautada al igual que el vehículo y las zorras.

