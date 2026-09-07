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OPERACIÓN ANASTASIA

Incautaron medicamentos y suplementos ingresados de contrabando que eran vendidos por redes sociales

La Policía de Rivera y Aduanas realizaron el procedimiento para desarticular la organización que enviaba mercadería hacia distintos puntos del país.

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Un operativo de la Policía de Rivera permitió incautar medicamentos y suplementos ingresados ilegalmente. Los productos eran comercializados por medio de las redes sociales y enviados hacia distintos puntos del país.

La investigación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía semiespecializada de 3° turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas, tuvo como objetivo identificar y desarticular a un grupo que se encargaba de la comercialización ilegal de medicamentos, según información primaria.

La Policía también interceptó un vehículo en el que se trasladaban dos de los detenidos. Posteriormente, en un allanamiento de una vivienda fue detenida una tercera persona y se incautó parte de la mercadería que se encontraba en infracción.

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Durante el procedimiento se incautaron fármacos, anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de uso controlado, entre otros elementos.

La mercadería habría ingresado desde Paraguay hacia Brasil y posteriormente a Uruguay sin los controles sanitarios correspondientes.

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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