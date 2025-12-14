RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONTRABANDO

Incautaron más de 300.000 perfumes falsos valuados en $450.000: free shop pretendía llevarlos a Brasil

La Policía interceptó el camión que los trasladaba en ruta 5. Dentro del contenedor de la zorra habían cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera.

perfumes-incautación-rivera

La Dirección de Investigaciones de Rivera incautó más de 300 mil perfumes falsos que responsables de free shop pretendían trasladar a Brasil.

Un free shop realizaba maniobras fraudulentas con perfumes falsificados, pero fue detectado y desbaratado, con la incautación de $450.000.000 en mercadería.

El trabajo de la Dirección de Investigaciones Regional Norte de la Policía y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera detectó que desde el free shop, que funciona en la ciudad de Rivera, se cargó mercadería en un camión uruguayo, que fue hasta una chacra del departamento donde la mercadería fue pasada a otro camión, pero esta vez brasileño.

detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercaderia
Seguí leyendo

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería

Lo que pretendían los delincuentes era llevar esa mercadería hacia el país vecino, pero este jueves, cuando el vehículo salió de la chacra para tomar la ruta 5 e ir hacia Brasil, fue interceptado por la Policía y equipos aduaneros.

Dentro del contenedor de la zorra estaban las cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Eran unas 792 cajas con un total de 226 mil perfumes falsos.

Además, la Policía allanó el free shop en el que habían otras 778 cajas, con otros 112.032 perfumes.

La Fiscalía dispuso contactar con las marcas afectadas para iniciar las denuncias policiales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Presidencia, gobierno de Uruguay.
comunicado de cancillería

El gobierno condenó el atentado en Australia en el que 15 personas murieron y 42 quedaron heridas
Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.
Ruta 5, accesos

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
conversación telefónica

Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

Dejá tu comentario