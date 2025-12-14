Incautaron más de 300 mil perfumes falsos valuados en 450 mil pesos: free shop pretendía trasladarlos a Brasil

La Dirección de Investigaciones de Rivera incautó más de 300 mil perfumes falsos que responsables de free shop pretendían trasladar a Brasil .

Un free shop realizaba maniobras fraudulentas con perfumes falsificados, pero fue detectado y desbaratado, con la incautación de $450.000.000 en mercadería.

El trabajo de la Dirección de Investigaciones Regional Norte de la Policía y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera detectó que desde el free shop, que funciona en la ciudad de Rivera, se cargó mercadería en un camión uruguayo, que fue hasta una chacra del departamento donde la mercadería fue pasada a otro camión, pero esta vez brasileño.

Seguí leyendo Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería

Lo que pretendían los delincuentes era llevar esa mercadería hacia el país vecino, pero este jueves, cuando el vehículo salió de la chacra para tomar la ruta 5 e ir hacia Brasil, fue interceptado por la Policía y equipos aduaneros.

Dentro del contenedor de la zorra estaban las cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Eran unas 792 cajas con un total de 226 mil perfumes falsos.

Además, la Policía allanó el free shop en el que habían otras 778 cajas, con otros 112.032 perfumes.

La Fiscalía dispuso contactar con las marcas afectadas para iniciar las denuncias policiales.