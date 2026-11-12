Incautaron más de 2.600 prendas de vestir falsificadas por 240.000 dólares en un contenedor en Rivera

Personal de Aduanas incautaron 2.644 prendas de vestir, entre camisas y shorts, que simulaban ser de una reconocida marca internacional por un valor de más de 240.000 dólares.

La mercadería había llegado desde el Puerto de Hong Kong a Montevideo y de ahí el contenedor con 529 bultos declarados fue enviado a Rivera. El operativo fue realizado este miércoles por funcionarios de la División Control de Cargas, que había advertido los riesgos de la carga, y de los aduaneros de Rivera que procedieron a la inspección de la carga.

El personal de Aduana incautó 1.144 camisas y 1500 shorts falsificados, ya que los bordados del logotipo de la marca eran de baja calidad, así como las costuras y las terminaciones.

La Fiscalía dispuso que la mercadería quede retenida a la espera de la denuncia correspondiente del estudio jurídico por infracción a la ley de marcas.

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