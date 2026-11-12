Personal de Aduanas incautaron 2.644 prendas de vestir, entre camisas y shorts, que simulaban ser de una reconocida marca internacional por un valor de más de 240.000 dólares.
Incautaron más de 2.600 prendas de vestir falsificadas por 240.000 dólares en un contenedor en Rivera
La mercadería había llegado al Puerto de Montevideo proveniente de Hong Kong y de ahí había sido transportada hasta la frontera.
La mercadería había llegado desde el Puerto de Hong Kong a Montevideo y de ahí el contenedor con 529 bultos declarados fue enviado a Rivera. El operativo fue realizado este miércoles por funcionarios de la División Control de Cargas, que había advertido los riesgos de la carga, y de los aduaneros de Rivera que procedieron a la inspección de la carga.
El personal de Aduana incautó 1.144 camisas y 1500 shorts falsificados, ya que los bordados del logotipo de la marca eran de baja calidad, así como las costuras y las terminaciones.
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La Fiscalía dispuso que la mercadería quede retenida a la espera de la denuncia correspondiente del estudio jurídico por infracción a la ley de marcas.
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