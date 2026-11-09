Aduanas advierte sobre intentos de estafa con falsas donaciones a cambio del pago de transporte

Aduanas advierte a la población sobre nuevos intentos de estafa por parte de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución, ofrecen donaciones a diversas organizaciones de mercaderías incautadas, a cambio de que los supuestos beneficiarios paguen el transporte.

En los últimos días, Aduanas detectó "nuevos y numerosos" casos de contactos con instituciones y organizaciones para ofrecerles supuestas donaciones. Ante eso, advierte que se trata de una propuesta falsa y que no está vinculada por la organización.

La institución exhorta a las organizaciones a estar alertas y tomar precauciones, y en caso de ser contactadas, exhorta a no avanzar con la operación y a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía o la Policía.

Aduanas recomienda desconfiar en casos de mensajes o comunicaciones de números desconocidos y ante dudas, verificar la autenticidad de la información directamente con la institución y no proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotos o copias de documentos.

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