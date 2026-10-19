Cayó "El Piolín", investigado por matar a un integrante de los Suárez de Villa Española y que causaba temor en Ituzaingó

Un hombre denunció ante la Seccional de 16 de Montevideo que “El Piolín”, un delincuente conocido en el barrio Ituzaingó, intentó usurpar su casa. Según dijo, a las 17:50 de este domingo el agresor llegó armado con una pistola, le pegó en la espalda con un hierro y le exigió que abandonara el lugar.

El denunciante explicó que la casa era de su madre, ya fallecida, y que desde hacía un año recibía amenazas de “El Piolín” para que se fuera. Según supo Subrayado, llegó a transferirle $17.000 en varias oportunidades para poder quedarse en su propia casa. Hasta ahora no había denunciado por miedo a represalias.

“El Piolín” es conocido en el barrio Ituzaingó, especialmente en la zona de Besares y Osvaldo Cruz, donde vivía. Estuvo involucrado en balaceras contra viviendas y, en febrero, resultó gravemente herido tras recibir cinco disparos en Enrique Aguiar y Patricios. El año pasado también atacó a tiros a una familia y baleó a varios de sus integrantes, entre ellos un niño de cinco años.

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El delincuente de 30 años tiene cinco antecedentes penales por rapiña, violencia privada y tráfico interno de armas de fuego. Las de violencia privada son tres, vinculadas a aquella balacera contra la familia y el niño.

Este domingo, tras la denuncia del hombre de que el delincuente lo rapiñó y quería quedarse con su casa, fue detenido y es investigado por rapiña. Y además, al momento de la detención, los policías observaron que el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos también lo requería por el homicidio de Facundo José Suárez, alias Pepe Suárez, integrante de la familia de los Suárez de Villa Española.

Pepe Suárez, de 20 años, era uno de los hijos de Carina Suárez y hermano de los hombres asesinados en el quíntuple homicidio cometido el 10 de julio en el barrio El Monarca.

Los investigadores consideran que “El Piolín” participó en el homicidio de Pepe Suárez, ocurrido el 30 de mayo en Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, en Ituzaingó. Ese día, el joven recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte.

Ahora, por este crimen y la rapiña, “El Piolín” también fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 1.° Turno, que deberá resolver su situación judicial en las próximas horas.