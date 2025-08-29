RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOS HOMBRES DETENIDOS

Incautaron contrabando de 1.200 kilos de pollo, 300 de ajo y 2.700 kilos de cebolla en Florida

Fue durante un operativo realizado por efectivos de la seccional 12 de Nico Pérez con apoyo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, a la altura del kilómetro 215 de la ruta 7.

Dos hombres, de 28 y 43 años, fueron detenidos a bordo de un camión con 1.200 kilos de pollo, 300 kilos de ajo y 2.700 kilos de cebolla de contrabando en Florida.

Tras inspeccionar el vehículo, la Policía encontró 60 cajas con 1.200 kilos de pollo congelado de origen brasileño, 30 cajas con 300 kilos de ajo y 150 bolsas con 2.700 kilos de cebolla. Personal de Aduanas calculó en 558.300 pesos el valor de la mercadería incautada.

En cuanto a la mercadería, se dispuso la entrega a inspectores de barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería para su destrucción.

