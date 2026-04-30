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CERRO LARGO

Incautaron casi tres kilos y medio de cogollos y hachís en un ómnibus de pasajeros en Río Branco

La droga estaba en un bolso. Su dueño, un brasileño, quedó detenido por orden de Fiscalía a disposición de las autoridades.

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Personal de Aduanas de Río Branco en Cerro Largo incautó casi tres kilos y medio de cogollos de marihuana y poco más de 100 gramos de hachís en un ómnibus interdepartamental de pasajeros que llegaba de Montevideo.

En un control de rutina, los funcionarios detectaron un bolso sospechoso mientras inspeccionaban el interior de la unidad de transporte. El dueño del bolso era el ciudadano brasileño.

Cuando los aduaneros abrieron el bolso encontraron la sustancia vegetal en su interior: 3,371 kilos de cogollos y 113,4 gramos de hachís.

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La Aduana informó del hallazgo a la Fiscalía que dispuso la intervención del Área de Investigaciones de la Policía local, la incautación de la droga y que el extranjero sea puesto a disposición de las autoridades.

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