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FRAILE MUERTO

Incautaron armas, municiones, dinero, contrabando y un vehículo por más de 4 millones de pesos

El operativo tuvo lugar en depósitos de la ciudad de Fraile Muerto, en Cerro Largo y estuvo a cargo de personal de Aduanas y de Barrera Sanitaria del MGAP.

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Personal de Aduanas y de Barrera Sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) incautaron armas de fuego y un vehículo por más de 4 millones de pesos en un procedimiento realizado en la ciudad de Fraile Muerto, en Cerro Largo.

El operativo tuvo lugar en depósitos, donde se encontraron un revólver, una escopeta sin marca ni numeración, un rifle calibre 44, siete municiones calibre 45, cinco municiones calibre 22, cuatro municiones calibre 38, 8.800 dólares americanos y 935.759 pesos.

Además, se incautó mercadería, como 1.077 kilos de alimentos perecederos, 40.600 cigarrillos, 980 litros de nafta, 2.745 litros de refresco, 11.628 latas de cerveza, 761 botellas de bebidas alcohólicas, 198 bebidas energizantes, 468 aguas minerales de medio litro, 2.290 kilos de azúcar, 340 de arroz, 60 de sal, 90 de harina, 312 litros de leche, 482 botellas de aceite comestible, 312 pastas dentales, 918 jabones de tocador, 264 paquetes de café, 652 paquetes de galletitas, 282 máquinas de afeitar, 637 litros de aceite lubricante, 50 litros de productos veterinarios extranjeros, 2.100 ticholos de construcción y 303 kilos de carbón vegetal, detallo Aduanas.

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Un Chevrolet Omega Suprema GLS del año 1995, matriculado en Brasil, que era utilizado en la logística del transporte de la mercadería, también fue incautado.

Hay un hombre detenido a disposición de la Fiscalía.

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