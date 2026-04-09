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DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Incautan más de 16.000 perfumes de contrabando provenientes de China y con destino Montevideo; superan los USD 693.000

El cargamento constaba de 1.400 bultos y provenía del puerto de Ningbo en China.

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La Dirección Nacional de Aduanas logró incautar 16.224 perfumes en presunta infracción por un valor superior a los 693 mil dólares.

El pasado 27 de marzo, los funcionarios inspeccionaron un contenedor proveniente del puerto de Ningbo en China, con una carga declarada de 1.411 bultos que tenía como destino el puerto de Montevideo. Pudieron comprobar que 627 cajas con Fragrance Mist y Body Splash estarían simulando ser de las marcas “Lattafa”, “Afnan” y “Victoria’s Secret”.

"Las fragancias árabes mencionadas se caracterizan por estar contenidas en cajas con logo impreso de la marca, presentan un holograma en su empaque, con el nombre de la marca labrado en la base del mismo. Ninguna de estas condiciones se cumplía en los perfumes encontrados. Además, estos productos no se encontraban detallados en la declaración solicitada al agente marítimo ni el contenedor provenía de Emiratos Árabes Unidos", indica el comunicado de Aduanas.

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El valor total de la mercadería retenida se estimó en USD 693.246.

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