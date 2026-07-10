Incautan droga, dinero y celulares en casa frente a donde ocurrió el quíntuple homicidio en El Monarca

La Policía incautó un ladrillo con droga —presumiblemente pasta base—, dinero y celulares durante un allanamiento realizado este viernes en una vivienda del barrio El Monarca, ubicada frente a la casa donde horas antes ocurrió el quíntuple homicidio , supo Subrayado.

El procedimiento se realizó pasado el mediodía en una casa de Pasaje Central y Juan Acosta.

Los policías buscaban hallar indicios que puedan aportar a la investigación que lleva adelante el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Guardia Republicana.

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Además, los investigadores indagan si las personas que viven en esa vivienda desde hace varios años tienen algún vínculo con los Suárez.

#AMPLIACIÓN | La Policía incautó un ladrillo con droga, dinero y celulares en la casa de enfrente a donde ocurrió el quíntuple homicidio en El Monarca. Informa @eugescogna | https://t.co/QYo8EtSaH2 pic.twitter.com/jWXyIyisY5 — Subrayado (@Subrayado) July 10, 2026

Este viernes de mañana, cuando los atacantes se retiraron de la escena del crimen dispararon contra esa casa bordó, ubicada en la esquina de enfrente. En la fachada se observan impactos de bala.

Según supo Subrayado, la Policía trabaja sobre dos hipótesis: la primera es que el conflicto provenga desde Villa Española y, la segunda, que los Suárez tuviesen intenciones de comenzar a operar en la zona de El Monarca y, quien ya provee de droga allí, quiera evitarlo.

Un vecino contó lo que escuchó y vivió en la mañana de este viernes en el barrio, tras los numerosos disparos.

El Monarca | Un vecino cuenta lo que escuchó y vio esta mañana cuando ocurrió el quíntuple homicidio en una casa del barrio. La Policía sigue trabajando en el lugar. Informa @eugescogna | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/MSCF0iuMqc — Subrayado (@Subrayado) July 10, 2026

El quíntuple homicidio ocurrió sobre las 7:30 de este viernes en una casa de Pasaje Central y Juan Acosta. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y una adolescente de 14 años, que había resultado gravemente herida y falleció horas más tarde en un centro asistencial.

De acuerdo con la reconstrucción, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron haciéndose pasar por policías. Minutos después se escucharon varios disparos. Los atacantes vestían ropa similar a uniformes laborales con cintas reflectivas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y dirigido.

Las víctimas eran familiares entre sí. Los tres hombres fallecidos eran hermanos y la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos y madre de la adolescente de 14 años. La familia se había mudado desde Villa Española hacia El Monarca algunos meses atrás. Según fuentes del Ministerio del Interior, integraban el grupo criminal de los Suárez, enfrentado desde hace años con la banda de los Albín.

En la escena quedaron al menos 14 casquillos y también se registraron impactos de bala en la vivienda bordó. La investigación es encabezada por la fiscal de Homicidios de 3.º turno, Andrea Mastroianni. Autoridades policiales consideran que el crimen está vinculado a disputas entre organizaciones criminales y prevén posibles represalias tras la masacre.