Incautan cigarrillos de contrabando que estaban dentro de un camión y un furgón escondidos en un predio

Un contrabando de cigarrillos fue incautado este miércoles por la Policía de Salto.

El procedimiento transcurrió en la zona de Corralitos, donde la Policía detectó movimientos sospechosos en un predio privado y localizó dos vehículos ocultos en la vegetación cercana al río Uruguay, con las 120 cajas de cigarrillos paraguayos más prendas de vestir.

Tanto el camión como el furgón que estaban en el predio estaban sin trancar y con sus llaves colocadas.

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Además de los cigarrillos, también había prendas de vestir. La incautación total está valorada en $35.896.730.

El fiscal Augusto Martinicorena está a cargo de la investigación, que buscará determinar la procedencia de los vehículos.