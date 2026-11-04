Un contrabando de cigarrillos fue incautado este miércoles por la Policía de Salto.
Incautan cigarrillos de contrabando que estaban dentro de un camión y un furgón escondidos en un predio
La incautación total está valorada en 35.896.730 de pesos, entre la mercadería y los vehículos. Ocurrió en Salto.
El procedimiento transcurrió en la zona de Corralitos, donde la Policía detectó movimientos sospechosos en un predio privado y localizó dos vehículos ocultos en la vegetación cercana al río Uruguay, con las 120 cajas de cigarrillos paraguayos más prendas de vestir.
Tanto el camión como el furgón que estaban en el predio estaban sin trancar y con sus llaves colocadas.
Seguí leyendo
Fiscalía de Paysandú investiga si hay más víctimas de trata de personas en el departamento
Además de los cigarrillos, también había prendas de vestir. La incautación total está valorada en $35.896.730.
El fiscal Augusto Martinicorena está a cargo de la investigación, que buscará determinar la procedencia de los vehículos.
Temas de la nota
Lo más visto
fiesta de la chacra
Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
UNVENI
Vendedores de Nafta piden al gobierno que las estaciones de servicio sean lugares de recarga para autos eléctricos
CASO CAMILA EN LA JUSTICIA ARGENTINA
Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años
ministra de defensa
Dejá tu comentario