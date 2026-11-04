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JUSTICIA

Fiscalía de Paysandú investiga si hay más víctimas de trata de personas en el departamento

El fiscal Joaquín Suárez dijo a Subrayado que trabajan en la existencia de otros delitos y de la identificación de otras víctimas y, de eventuales terceros que puedan haber colaborado.

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La Fiscalía de Paysandú investiga si hay más víctimas de trata de personas en ese departamento.

El fiscal Joaquín Suárez dijo a Subrayado que trabajan en la existencia de otros delitos y de la identificación de otras víctimas y, de eventuales terceros que puedan haber colaborado.

"Así también se abrió otra línea de investigación con respecto a las circunstancias en las que se dio este traspaso de la adolescente por el paso fronterizo", destacó.

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Con respecto al caso, el fiscal dijo que se trata de un avance en la investigación y un ejemplo de éxito que se lleva adelante de manera coordinada.

"Es natural y esperable que la justicia argentina investigue los delitos que se cometieron en su jurisdicción de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Al respecto no queda más que destacar, como siempre, la excelente relación de trabajo que hemos tenido, en especial con la Fiscalía de Concepción del Uruguay en donde la comunicación ha sido constante y también el intercambio de información entre ambos que ha redundado en avances concretos e importantes", destacó.

Y agregó: "Tomamos conocimiento que la Justicia argentina dispuso el dictado del autoprocesamiento y prisión preventiva del imputado por los delitos de trata con fines de explotación sexual, abuso sexual y delitos migratorios. Es un avance importante en la investigación y un ejemplo de éxito".

Respecto de la extradición del imputado, Suárez dijo que no necesariamente el dictado del autoprocesamiento implica que se vaya a negar o no la misma.

"Por parte de la Fiscalía de Paysandú insistimos que entendemos corresponde que el mismo sea juzgado en suelo uruguayo, para eso ya estamos también trabajando en coordinación con la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación para poder realizar el traslado del imputado acá a suelo uruguayo", explicó.

La justicia argentina procesó este martes por trata de personas con fines de explotación sexual, al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años, hecho que motivó que se activara la Alerta Amber.

El hombre permanecerá en prisión preventiva y se entabló un embargo por 5 millones de pesos argentinos.

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