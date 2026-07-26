La Policía de Canelones trabajó en un procedimiento contra el microtráfico en Pinamar Norte, donde incautó 1300 envoltorios de cocaína.
Incautaron 1300 envoltorios con cocaína en el patio de una casa en Pinamar Norte; hay un condenado
El condenado es un joven de 25 años que estaba en la casa en el momento del allanamiento. Deberá cumplir cinco años de cárcel.
La droga estaba enterrada en el fondo de una casa en calle Colón casi calle 42, en jurisdicción de la Seccional 22 de Salinas, y se llegó al lugar a través de tareas de análisis de información, observación y drones.
El allanamiento permitió encontrar la sustancia, así como cinco celulares y dinero en efectivo.
Seguí leyendo
Investigan la muerte de una mujer que fue ingresada al hospital con balazo en el rostro
Un joven de 25 años y una mujer de 37, ambos con antecedentes, fueron detenidos. El hombre fue condenado a 5 años de cárcel por delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y la mujer dejada en libertad con cese detención.
Temas de la nota
Lo más visto
SORIANO
Compró maquinaria de una panadería por $150.000, pagó con una transferencia falsa, fue detenido y condenado
ROCHA
Una familia intentó cruzar una ruta inundada, fue arrastrada por la corriente, quedó varada y debió ser rescatada
ESTABA EN CTI DESDE MARZO
Murió la quinta víctima de un siniestro en el que habían fallecido cuatro integrantes de una misma familia
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO
Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras discutir con otro en plena calle en Casavalle
ya fue reparada
Dejá tu comentario