Incautaron 1300 envoltorios con cocaína en el patio de una casa en Pinamar Norte; hay un condenado

Foto: Ministerio del Interior.

La Policía de Canelones trabajó en un procedimiento contra el microtráfico en Pinamar Norte, donde incautó 1300 envoltorios de cocaína.

La droga estaba enterrada en el fondo de una casa en calle Colón casi calle 42, en jurisdicción de la Seccional 22 de Salinas, y se llegó al lugar a través de tareas de análisis de información, observación y drones.

El allanamiento permitió encontrar la sustancia, así como cinco celulares y dinero en efectivo.

Un joven de 25 años y una mujer de 37, ambos con antecedentes, fueron detenidos. El hombre fue condenado a 5 años de cárcel por delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y la mujer dejada en libertad con cese detención.

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