Inauguraron en Piriápolis la polémica estatua de Piria; Antía criticó a Comisión de Patrimonio

El intendente Enrique Antía encabezó la inauguración y defendió las autonomías departamentales. Ocurre luego de que el presidente de la Comisión de Patrimonio, William Rey, cuestionara que la intendencia no comunicó la decisión de la obra

Antía apuntó contra Rey. Recordó que se opuso a la reparación del puente de la barra, el paseo de las Américas, la reconstrucción del ex San Rafael, según el intendente. "Se mete en temas de autonomía departamental que no corresponden y tiene la costumbre de hacerlo. No actuó bien con Maldonado", expresó.