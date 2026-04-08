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CON LA PRESENCIA DE ORSI

Inauguraron el primer centro educativo TUMO Uruguay; la semana que viene comenzarán los primeros 1.000 alumnos

Está destinado a adolescentes de 12 a 18 años que asisten a la institución para una educación complementaria a la formal en tecnologías creativas, ocho disciplinas que combinan la creatividad con la tecnología.

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El primer centro educativo de TUMO Uruguay fue inaugurado este miércoles con la presencia del presidente Yamandú Orsi. La ceremonia se realizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La directora de TUMO, Carolina Gutiérrez, destacó que hubo casi 5.000 inscriptos. La semana que viene comenzarán los primeros 1.000, pero el objetivo es "consolidar el modelo" e incorporar más alumnos durante todo el año. Los estudiantes en lista de espera deberán estar atentos, porque en los próximos meses le podrá llegar la convocatoria.

El centro está destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años que asisten a la institución para una educación complementaria a la formal en tecnologías creativas, ocho disciplinas que combinan la creatividad con la tecnología (robótica, música, cine, programación, inteligencia artificial, entre otras). Las clases son presenciales dos veces por semana durante dos horas.

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TUMO trabaja con el Plan Ceibal desde el inicio del proyecto de Corporación América como "el socio natural" en la articulación con el sistema educativo.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó que el proyecto se inició en el período anterior y que va en la dirección propuesta por las actuales autoridades educativas de extender el tiempo pedagógico, uno de los compromisos de esta administración.

CAGGIANI TUMO

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