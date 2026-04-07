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"nuestra verdad es nuestra bandera"

Este miércoles se conoce el fallo por el caso Moisés: "Nuestro padre siempre fue una sombra", dijo su hermana

La Fiscalía sostiene que es un homicidio y que no aplica el artículo 36 porque la única denuncia que hubo fue la de Sara. "La respuesta a mi denuncia no fue eficaz", afirmó la joven.

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"Mucho miedo, pero esperanzados", así esperan Sara Pereira y su familia la resolución de la Justicia sobre el caso de su hermano, Moisés, quien a los 28 años mató a su padre tras años de abuso sexual y otras formas de violencia. El fallo se dicta este miércoles.

"Estamos contando nuestra realidad que seguro es muy similar a la de muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces nuestra verdad es nuestra bandera, y estamos esperanzados de que la resolución de mañana sea a nuestro favor", remarcó.

Estos meses han sido "sumamente difíciles", relató y describió "el contexto de encierro, la hostilidad que se maneja, el no saber por momentos si está bien, si está mal. Que esté encerrado todo el día. Él de hecho tiene claustrofobia entonces el estar encerrado al principio fue muy difícil. Con el corazón en la boca todo el tiempo, porque sabemos cómo es el contexto de encierro y los peligros a los que se enfrenta".

Foto: Subrayado. 
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La defensa de Moisés se ampara en el artículo 36. La Fiscalía sostiene que es un homicidio y que no aplica ese artículo porque la única denuncia que hubo fue la de Sara.

"La respuesta a mi denuncia no fue eficaz. El proceso fue muy revictimizante, sumamente violento y mi padre salió al año y medio y no garantizaron que no se acercara a mí. No hubo una contención. Yo no tuve jamás atención psicológica, entonces decir que la respuesta fue eficaz porque la persona fue presa, deja mucho que desear porque la Justicia va mucho más que eso. Y como mi denuncia no fue eficaz, es que ninguno de nosotros se animó a denunciar. Nuestro padre fue siempre una sombra. Este es el primer año que podemos decir que papá por suerte ya no vuelve más", explicó.

"No mató a su padre, mató al abusador sexual, al violento, al torturador", dijo la activista Andrea Tuana este lunes.

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