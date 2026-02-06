INAU lanza diplomatura en acuerdo con universidad argentina; sindicato cuestiona proceso y costo de 250 mil dólares

En marzo comenzará una Diplomatura en Infancias e Instituciones lanzada por el INAU junto con la Universidad Atlántida de Argentina. Será gratuita para quienes participen y hay 300 cupos disponibles.

"Se realiza en el marco de una planificación estratégica que tiene el INAU, que es mejorar y contribuir con las personas que están trabajando directamente con niños, niñas y adolescentes. El INAU se ocupa de trabajar con los niños más dañados de esta sociedad y las personas que trabajan con estos niños enfrentan día a día desafíos enormes, metodológicos, tienen que tomar decisiones muy difíciles. Entonces, tener una línea continua de mejora, de formación, de capacitación y de acompañamiento a estas personas, cae directamente sobre la vida de los niños", sostuvo Carmen Rodríguez, asesora de INAU.

Desde el INAU destacaron el acuerdo y explicaron que en Uruguay no hay capacitaciones similares. "Se hace en el marco de un acuerdo con la Universidad Atlántida de Argentina, pero además la Universidad forma parte de una red que es la red Infeies, que es una red mundial, que nuclea a 64 grupos de investigadores de Uruguay, Argentina, Brasil, España, Francia. Todos estos grupos tienen un denominador común: estudian, forman, sistematizan y generan conocimiento en los sistemas de protección a la infancia, y nosotros no tenemos en Uruguay una oferta académica de estas características", explicó Rodríguez.

El costo de la diplomatura es de 250 mil dólares, para emitir 300 títulos de posgrado para funcionarios de INAU. "Esto resulta muy económico para el INAU", aseguró.

Rodríguez explicó que era necesario ejecutar esos fondos y por eso se tomó la decisión en este momento. "Salen del año 2025. Es una ejecución correspondiente al año 2025, por lo tanto podemos ejecutar a través de esta diplomatura un rubro que de pronto no podíamos ejecutarlo, es decir que por todos lados ganamos", señaló.

CRÍTICAS DESDE EL SINDICATO

Desde el sindicato de INAU cuestionan la contratación y piden más información a las autoridades, por tratarse de una universidad extranjera, por el costo de 250 mil dólares y porque consideran que debería conocerse el proceso por el que se seleccionó esta opción. También plantean dudas sobre cómo se seleccionarán los 300 cupos.

"Como organización sindical hemos reivindicado y reclamado siempre, que la formación permanente es necesaria para llevar adelante la tarea y profesionalizarse", aseguran, pero cuestionan: "El asunto que llama la atención no es por la iniciativa en sí, sino por los detalles de la misma. Tiene un costo que ronda el cuarto de millón de dólares, U$S 250 mil dólares, algo que impresiona como elevado a simple vista y como muy elevado si se lo relaciona a las necesidades de todo tipo que tiene la institución, algunas de las cuales no se atienden en tiempo y forma por falta de presupuesto", sostiene un comunicado del sindicato.

Respecto al proceso de selección y a que se eligiera una universidad extranjera, piden conocer los factores que llevaron a que no sea uruguaya y que además sea privada. "Nos sorprende que según se ha publicado en algunos medios de prensa, las oficinas técnicas de INAU observaron y recomendaron buscar oferentes nacionales y eso aparentemente se desestima políticamente por parte del Directorio", escribieron.