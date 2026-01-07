El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó que la fiesta "Clvb Extasis", anunciada para este miércoles desde las 23:59 horas en el parador Los Dedos de Punta del Este para adolescentes a partir de los 15 años, no cuenta con ningún tipo de aval o autorización de la institución.
INAU informó que fiesta en Punta del Este para adolescentes a partir de 15 años no cuenta con autorización
Desde el instituto, se indicó que "Clvb Extasis", anunciada para este miércoles desde las 23:59 horas en el parador Los Dedos de Punta del Este no tiene ningún tipo de aval, y coordina inspecciones con la Policía y la Junta de Drogas.
Desde INAU, se coordina con el Ministerio del Interior y con la Junta Nacional de Drogas (JND) para la realización de las inspecciones correspondientes en el lugar, así como las que se vienen llevando a cabo en otros departamentos del país, informó el instituto en un comunicado a la opinión pública.
INAU exhorta a las personas a verificar que los eventos en los que participan los adolescentes cuenten con las habilitaciones correspondientes. Además, se recuerda que en los casos en los que exista situaciones que impliquen riesgo potencial para niñas, niños o adolescentes, se haga la denuncia a través de la Línea Azul al 0800 5050 (gratis desde cualquier teléfono) o *5050 (llamada gratuita desde cualquier celular).
También se puede denunciar en en línea, ingresando en el botón "Iniciar trámite en línea" en la web de GUB.UY o INAU y completando el formulario, o enviando un email a [email protected].
El caso de la fiesta de Los Dedos llegó al INAU mediante una denuncia anónima recibida a través de la Línea Azul.
