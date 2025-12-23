RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Imputaron a un hombre que circulaba a contramano y fue detenido tras persecución en Ciudad Vieja

Durante el procedimiento, realizado el domingo, la Policía incautó cocaína, cartones de LSD, pastillas de éxtasis y marihuana.

persecución-droga-ciudad-vieja-interior

Imputaron a un hombre que circulaba a contramano en un auto y chocó en Ciudad Vieja. Fue detenido tras una persecución el domingo por la mañana, cuando se le incautó cocaína, cartones LSD, pastillas de éxtasis y marihuana.

La investigación fue formalizada por el transporte de sustancias estupefacientes y el hombre, de 31 años y sin antecedentes debe cumplir 120 días de prisión preventiva, como medida cautelar mientras las autoridades siguen trabajando en el caso.

El detalle de la droga incautada el domingo fue de un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa ziploc conteniendo 15,99 gramos de cocaína, 14 gramos de cocaína rosa, un envoltorio conteniendo 6 trozos de pastillas de éxtasis y 6 pastillas enteras, un envoltorio con 4 pastillas de éxtasis, 157 pastillas éxtasis, 28 cartones de LSD cristal 0,31 grs, 5 gr de sustancia vegetal, además de USD 960 y $89.000.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana

El procedimiento fue realizado por la Brigada Departamental Antidrogas.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

Te puede interesar

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
PODER EJECUTIVO

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Rodrigo Lescano se encargaba de la logística de la banda de los Suárez y tiene un vínculo muy cercano con Betito, con quien coincidió en el ambiente del fútbol.

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos
REPORTE DEL MSP

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

Dejá tu comentario