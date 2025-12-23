Imputaron a un hombre que circulaba a contramano y fue detenido tras persecución en Ciudad Vieja

Imputaron a un hombre que circulaba a contramano en un auto y chocó en Ciudad Vieja. Fue detenido tras una persecución el domingo por la mañana, cuando se le incautó cocaína, cartones LSD, pastillas de éxtasis y marihuana.

La investigación fue formalizada por el transporte de sustancias estupefacientes y el hombre, de 31 años y sin antecedentes debe cumplir 120 días de prisión preventiva, como medida cautelar mientras las autoridades siguen trabajando en el caso.

El detalle de la droga incautada el domingo fue de un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa ziploc conteniendo 15,99 gramos de cocaína, 14 gramos de cocaína rosa, un envoltorio conteniendo 6 trozos de pastillas de éxtasis y 6 pastillas enteras, un envoltorio con 4 pastillas de éxtasis, 157 pastillas éxtasis, 28 cartones de LSD cristal 0,31 grs, 5 gr de sustancia vegetal, además de USD 960 y $89.000.

El procedimiento fue realizado por la Brigada Departamental Antidrogas.

