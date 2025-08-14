RECIBÍ EL NEWSLETTER
AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN

Imputaron a siete de los ocho detenidos por la explosión del cajero en Carrasco

Uno de los delitos imputados es asociación para delinquir. Las detenciones se produjeron entre miércoles y jueves en allanamientos en Montevideo.

Foto: Subrayado. Explosión del cajero en Divina Comedia y Arocena.

Foto: Subrayado. Explosión del cajero en Divina Comedia y Arocena.

Fueron imputadas siete personas por el robo al cajero de Carrasco, en el que generaron una explosión.

Los delitos son varios, entre los que está asociación para delinquir, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

En total eran ocho los detenidos, uno de estos no fue imputado pero se le dispusieron medidas limitativas mientras continúa la investigación.

La fiscal del caso es Viviana Maqueira.

El caso.

El jefe de la Policía de Montevideo, Mario Lotito, detalló lo ocurrido con la explosión del cajero automático en el barrio Carrasco el pasado martes 5 de agosto.

Los delincuentes que llegaron a la sucursal eran tres. Fue próximo a las 5:00 de la mañana.

“Participaron en primera instancia, en actuación directa, tres individuos, que utilizaron un vehículo hurtado en nuestra ciudad”, señaló. Los indicios y la investigación permitieron detener a ocho personas.

“Se pudo lograr en el día de ayer la realización de diez allanamientos, en diferentes lugares de Montevideo. En primera instancia se detuvo a 11 personas, nueve masculinos y dos femeninas, de los cuales tres recuperaron la libertad. Las dos mujeres y seis hombres permanecen detenidos”, señaló Lotito. Tres son los que explotaron el cajero y los demás son parte de la organización.

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales y “dos están vinculados a explosiones de cajeros pero del año 2020 en adelante”.

“En una semana fue desbaratado este grupo criminal”, resaltó y señaló que también “intentaron colocar estos billetes en algunos locales comerciales que no lograron su objetivo debido a la medida de seguridad”.

“Esta sucursal, como las demás del país, cuenta con el sistema de entintado de billetes”, recordó el jefe de Policía.

En los allanamientos incautaron un vehículo marca Fiat con manchas de tinta en la parte trasera y lateral, 22 teléfonos celulares, dos tarjetas bancarias, seis frascos de vidrio con sustancia vegetal (cogollo), ropas varias utilizadas en diferentes casinos, un notebook y dos libretas de circulación.

