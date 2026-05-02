Prisión preventiva para dos hombres que cometieron rapiñas a choferes de ómnibus

Dos hombres de 28 años, ambos con antecedentes penales, fueron formalizados con prisión preventiva por su presunta participación en rapiñas a ómnibus.

Policías de Bus Seguro detuvieron el pasado jueves de mañana a dos hombres de 28 años, sospechosos de cometer cuatro rapiñas a choferes de ómnibus en la última semana.

Los efectivos realizaron dos allanamientos en apartamentos de un complejo de viviendas de Punta de Rieles, donde lograron ubicar a los sospechosos, ambos con antecedentes por hurto. La investigación permitió vincularlos con robos ocurridos el sábado, domingo, martes y miércoles, todos en la misma zona donde viven.

Los investigadores reunieron evidencia y registros de cámaras de videovigilancia que los implican en los casos. En uno de los videos, al que accedió Subrayado, se observa cómo uno de los hombres sube a un ómnibus el martes a las 19:25 y amenaza al conductor con una cuchilla de hoja larga para robarle el dinero de la recaudación.

Uno de los episodios ocurrió el sábado pasado sobre las 20:10, cuando el chofer de un ómnibus de la línea 100 de Cutcsa circulaba por la calle Leandro Gómez hacia Ciudadela. Al llegar casi a Camino Maldonado, un hombre le hizo seña para subir.

Apenas subió, el delincuente sacó un cuchillo y le exigió el celular al conductor. El chofer le entregó la recaudación, pero el rapiñero insistió con llevarse también el celular. Finalmente, robó $2.095 de la empresa y $400 del trabajador, y bajó en Leandro Gómez en dirección a la calle Plutón. En ese momento viajaban unas 30 personas en el ómnibus.

Ahora los dos hombres fueron formalizados con prisión preventiva por 60 días. El primer formalizado, por la presunta comisión en calidad de autor de dos delitos de rapiña especialmente agravados, en régimen de reiteración real; y el segundo formalizado, por la presunta comisión en calidad de autor de cuatro delitos de rapiña especialmente agravados, en régimen de reiteración real.