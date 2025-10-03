Fiscal resuelve hoy si imputa y envía a prisión al último detenido por el atentado a Mónica Ferrero

La fiscal de estupefacientes Angelita Romano define este viernes si imputa y envía a prisión al último detenido por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero .

Este hombre fue detenido el miércoles de noche en un taller del barrio Brazo Oriental, y se intenta determinar por estas horas si es el autor material del ataque con una granada y disparos de arma de fuego en la casa del Ferrero, el domingo 28 de setiembre de madrugada.

El miércoles de noche también fue detenido su hermano, pero quedó en libertad el jueves de tarde ya que "no se encontró evidencia que lo vincule con el hecho", explico el director de comunicaciones de la Fiscalía Javier Benech.

Hasta el momento fueron detenidas cuatro personas en el marco de esta investigación. A los hermanos detenidos el miércoles de noche se suman un hombre y una mujer detenidos el mismo domingo del ataque a Ferrero.

La mujer fue liberada por falta de pruebas y el hombre fue imputado y enviado a prisión por colaborar con el atentado.

La fiscal Romano le imputó varios delitos: asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.