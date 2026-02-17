Detuvieron a uno de los líderes de Los Colorados por balaceras en Cerro Norte: tiene 24 años

Policías de Investigaciones de Zona IV arrestaron en las últimas horas a Alex Mattos, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Colorados , en una investigación por balaceras en Cerro Norte . El detenido tiene 24 años y dos antecedentes penales, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

En las últimas semanas Cerro Norte ha sido escenario de escenas violentas: tiroteos, enfrentamientos a tiros con la Guardia Republicana y baleados. Se dan como consecuencia de un conflicto entre Los Colorados y Los Suárez.

La Policía cataloga esta nueva detención como importante, por tratarse de uno de los líderes de Los Colorados. Está siendo investigado por balaceras en el barrio. De momento, está a disposición de los investigadores de Zona IV y de la Fiscalía.

Los trabajos fueron de vigilancia e inteligencia en el barrio, para dar con este sospechoso.

Mattos fue atacado a tiros el 16 de febrero de 2025 en la rambla de Buceo, en el cruce con Luis Alberto de Herrera.

Y en octubre de 2024, su hijo de 1 año fue asesinado durante un enfrentamiento entre estas dos bandas. El niño fue trasladado por su padre al Hospital del Cerro, pero murió tras recibir disparos en el pecho y en el glúteo derecho.