Detuvieron a uno de los líderes de Los Colorados por balaceras en Cerro Norte: tiene 24 años

Alex Mattos, de 24 años, tiene dos antecedentes penales y es uno de los cabecillas de la banda criminal. Fue a quien atacaron a tiros en la rambla de Buceo hace un año.

Foto: Subrayado, archivo. Detención en Cerro Norte.

Policías de Investigaciones de Zona IV arrestaron en las últimas horas a Alex Mattos, uno de los cabecillas de la banda criminal Los Colorados, en una investigación por balaceras en Cerro Norte. El detenido tiene 24 años y dos antecedentes penales, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

En las últimas semanas Cerro Norte ha sido escenario de escenas violentas: tiroteos, enfrentamientos a tiros con la Guardia Republicana y baleados. Se dan como consecuencia de un conflicto entre Los Colorados y Los Suárez.

La Policía cataloga esta nueva detención como importante, por tratarse de uno de los líderes de Los Colorados. Está siendo investigado por balaceras en el barrio. De momento, está a disposición de los investigadores de Zona IV y de la Fiscalía.

