Imputaron a Joel Mattos, cabecilla de "Los Colorados" y su pareja; van a prisión preventiva por 120 días

Joel Mattos, cabecilla de la banda narco “ Los Colorados ”, de 25 años, y su pareja van a prisión preventiva por 120 días.

Ambos fueron detenidos tras 20 allanamientos simultáneos que hizo la Policía en la mañana del martes en Cerro Norte.

Mattos tiene tres antecedentes penales y ahora es investigado por delito continuado de trafico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego, acometimiento de arma apropiada, un delito de porte de arma de fuego por tener limado sus números identificatorios y el poder de daño, un delito de lavado de activo por posesión y tenencia de bienes provenientes de los ilícitos precedentes, todos en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

Seguí leyendo Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

La mujer fue imputada por un delito de asistencia al lavado de activos.

Los allanamientos del martes iban dirigidos también a la otra banda narco que opera en Cerro Norte, la de Los Suárez. También hubo detenidos de ese grupo.

Mattos ya había sido detenido por la Policía en febrero. En esa oportunidad fue imputado y enviado a prisión domiciliaria a la espera del juicio.

La vida de Mattos ha estado marcada por el enfrentamiento entre su grupo criminal y otras bandas de Cerro Norte, entre ellas Los Albín y Los Suárez.

El conflicto se recrudeció el 4 de julio de 2024, cuando mataron al padre de Joel Mattos en ruta 1 y Camino Cibils, mientras circulaba en su camioneta. Ese mismo año, un bebé murió durante un ataque con fusiles contra los pasajes del barrio.

En febrero de 2025, Mattos y su familia volvieron a ser víctimas de un ataque. Joel circulaba junto a su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla, en Buceo, cuando fueron atacados desde una moto. Los tres resultaron heridos, pero sobrevivieron.

Por ese ataque fueron imputadas cinco personas, entre ellas Víctor Albín, señalado como quien ideó el ataque desde la cárcel.

Durante los allanamientos de este martes, la Policía incautó dos pistolas y dinero. También fueron encontradas dos réplicas de fusiles de asalto AR-15.

Según determinó la Policía, una de esas réplicas fue utilizada en una rapiña a un almacén de Capurro ocurrida el jueves pasado.

El operativo fue encabezado por policías de Investigaciones de la Zona Operacional IV. Como apoyo participaron efectivos de la Guardia Republicana, el plantel de perros K9, Unatem y PADO, entre otras reparticiones