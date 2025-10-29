Imputaron por homicidio muy especialmente agravado al autor del crimen del delivery Ismael Alonso

Imputaron al autor del crimen del delivery Ismael Alonso , ocurrido en la noche del sábado 18 de octubre en Villa Española .

El hombre fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado en concurso formal, con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos por reincidente en calidad de autor.

Seguí leyendo Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados

Ismael fue asesinado cuando terminaba de entregar un pedido de la pizzería Las Tejas, de La Unión.

Días después del homicidio, el dueño de la pizzería dijo que estaban acostumbrados a los robos, pero no a hechos de gravedad.

El caso

Era sábado a las nueve de la noche. Hace 11 días, el 18 de octubre, cuando Ismael Alonso de 56 años salió de la pizzería Las Tejas, donde trabajaba como delivery los viernes y sábado desde las 8 de la noche hasta las doce de la noche.

Iba en su moto a entregar un pedido en una casa en Villademoros y Fray Bentos, en Villa Española. Entregó la comida y cuando se disponía a irse, lo abordaron dos hombres que llegaron en una moto.

Se la robaron, le dispararon y lo mataron allí mismo. Ambos se fueron con su moto.

Sus compañeros se enteraron de que habían disparado a Ismael, esposo y padre de dos hijas. Poco después supieron que estaba muerto en el Hospital Pasteur.

Su asesinato causó conmoción entre su familia, compañeros del bar La Teja, entre los deliverys que lo veían en la calle y entre los clientes, que fueron al local a solidarizarse por la situación.

El Departamento de Homicidios de la Policía avanzó rápido y al otro día del crimen allanó una casa en Fray Manuel de Ubeda y Lucas Moreno a 11 cuadras del asesinato y rapiña.

Allí encontraron pertenencias de Ismael y la moto que le fue robada. Un hallazgo clave para la investigación.

En las últimas horas, 11 días después del asesinato, la Policía fue por el presunto autor del disparo que le quitó la vida al trabajador. Y lo encontró en la misma casa.

Allí fue detenido un hombre de 22 años, que tiene dos antecedentes penales. Fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios a cargo de Sabrina Flores, que investiga el caso.

Además, los efectivos de Homicidios tienen identificados al segundo delincuente que participó de crimen y trabajan para capturarlo.