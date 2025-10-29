RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO EN VILLA ESPAÑOLA

Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados

La Policía volvió a allanar la casa donde días atrás encontró la moto del delivery Ismael Alonso y detuvo a un joven de 22 años, presunto autor del homicidio. Buscan a más personas involucradas y ya identificadas.

moto-delivery-asesinado

Los policías del Departamento de Homicidios de Montevideo detuvieron en las últimas horas al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso, ocurrido en la noche del sábado 18 de octubre en Villa Española, cuando terminaba de entregar un pedido de la pizzería Las Tejas, de La Unión.

Además, la Policía tiene identificados a otras personas sospechosas de participar de la rapiña y homicidio, y procura por estas horas dar con su paradero.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.
