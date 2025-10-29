Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados

Los policías del Departamento de Homicidios de Montevideo detuvieron en las últimas horas al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso, ocurrido en la noche del sábado 18 de octubre en Villa Española, cuando terminaba de entregar un pedido de la pizzería Las Tejas, de La Unión.

Los efectivos volvieron a allanar la casa de Lucas Moreno y Fray Manuel de Ubeda donde habían encontrado la moto de Alonso y sus pertenencias, y allí detuvieron al delincuente de 22 años, que tiene dos antecedentes penales.

Además, la Policía tiene identificados a otras personas sospechosas de participar de la rapiña y homicidio, y procura por estas horas dar con su paradero.

