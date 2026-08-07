Imputaron por femicidio al hombre que mató a su expareja en una veterinaria de Tres Cruces

Foto: Subrayado. Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

La Justicia imputó al hombre de 47 años que, el domingo, mató a su expareja de 26 en una veterinaria del barrio Tres Cruces, en Montevideo. Deberá cumplir prisión hasta el 3 de febrero de 2027 como medida cautelar, mientras avanza la investigación en su contra, según supo Subrayado.

El hombre estuvo internado luego de que intentó suicidarse y ahora fue imputado con prisión preventiva por homicidio especialmente agravado por femicidio. En tanto, la defensa del imputado pidió una nueva pericia.

El crimen ocurrió a las 18:30 del domingo pasado en la veterinaria donde ambos trabajaban. El agresor forcejeó con la víctima durante 10 minutos y la apuñaló varias veces.

Sobre las 19:15, la Policía fue alertada de un hecho de violencia de género en el local, en Duvimioso Terra y Goes. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación y, una vez en el lugar, detuvo al hombre que estaba dentro del local junto al cuerpo.

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