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investigación por femicidio

Imputaron por femicidio al hombre que mató a su expareja en una veterinaria de Tres Cruces

El hombre estuvo internado luego de que intentó suicidarse y ahora fue imputado con prisión preventiva por la Justicia.

Foto: Subrayado. Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

Foto: Subrayado. Escena del crimen en veterinaria del barrio Tres Cruces.

La Justicia imputó al hombre de 47 años que, el domingo, mató a su expareja de 26 en una veterinaria del barrio Tres Cruces, en Montevideo. Deberá cumplir prisión hasta el 3 de febrero de 2027 como medida cautelar, mientras avanza la investigación en su contra, según supo Subrayado.

El hombre estuvo internado luego de que intentó suicidarse y ahora fue imputado con prisión preventiva por homicidio especialmente agravado por femicidio. En tanto, la defensa del imputado pidió una nueva pericia.

El crimen ocurrió a las 18:30 del domingo pasado en la veterinaria donde ambos trabajaban. El agresor forcejeó con la víctima durante 10 minutos y la apuñaló varias veces.

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