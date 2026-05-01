A un mes, familiares de las víctimas del choque fatal en Florida piden celeridad en la investigación

Una familia de cuatro integrantes murió el 30 de marzo pasado al ser atropellada por una camioneta en la ruta 56, en Florida. Las víctimas fueron dos niños de 2 y 9 años, y dos adultos de 28 y 32.

A un mes del accidente, familiares de las víctimas pidieron justicia y celeridad en la investigación.

“Queremos que se haga justicia. Van a demorar por las pericias. Todavía seguimos juntando cosas del auto, este reflectivo tenía el auto atrás”, dijo Gustavo Souza, padre del hombre fallecido, mostrando una parte de un plástico en el lugar donde ocurrió la tragedia.

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Sobre el conductor de la camioneta, que los atropelló, expresó: “Él dijo que no los había visto. Fue una masacre lo que hizo”.

Mía Ayelen Souza, la niña de 9 años fallecida, asistía a la Escuela N.° 101 de San Gabriel. Allí funcionarios y alumnos plantaron un árbol en su memoria. “Hemos buscado la manera de honrar la alegría que Mía nos regalaba día a día. La mejor forma que encontramos de recordarla es a través de la naturaleza. Para que su luz siga creciendo entre nosotros”, dijo una de las educadoras.

Tragedia

Cuatro integrantes de una familia murieron en un choque de atrás ocurrido en la noche del lunes 30 de marzo en el kilómetro 19 de la ruta 56, en Florida. Entre las víctimas hubo un niño de 2 años, una niña de 9 y dos adultos de 28 y 32 años.

Según Policía Caminera, todos los ocupantes del auto fueron despedidos. Un quinto pasajero, de 42 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

El choque ocurrió cuando una camioneta que circulaba en el mismo sentido impactó la parte trasera del auto. El conductor de la camioneta resultó ileso y tenía cero alcohol en sangre; tras el choque, siguió su marcha, salió de la ruta, derribó un alambrado y recorrió unos 300 metros dentro de un campo.