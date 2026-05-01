Orsi recordó a Mujica en el Quincho de Varela: "Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que no lo tenemos acá"

Luego del acto por el Día de los Trabajadores, el presidente Yamandú Orsi participó de un encuentro en el Quincho de Varela, donde valoró la convocatoria y recordó el legado de José Mujica.

“Esto que está ocurriendo acá, gente que decide venir de lejos para encontrarse con nosotros. Parece un milagro en los tiempos que corren, que estamos muy apurados; es un hermoso homenaje para quien lo pensó, para quien ideó este encuentro”, dijo Orsi.

Agregó: “Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que no lo tenemos acá. Esto que pasa hoy, que pensamos seguir haciéndolo, tiene que ver con sus enseñanzas”.

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“Cuando nació esto, las primeras veces que nos juntamos acá, el mensaje era claro: cuando la política o las tensiones de la sociedad tienden a dividirte, el esfuerzo fundamental de quien hace política es tratar de encontrar coincidencias y tratar de compartir un rato hablando de la vida”, afirmó.

Orsi también valoró la presencia de allegados al exmandatario. “Que viejos amigos de Pepe estén acá, que hagan el esfuerzo, habla muy bien de todos nosotros y de ustedes; habla muy bien de toda una patria que es el Uruguay, que tiene esta vocación de encontrarse”, expresó.

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Y añadió: “Cuando las cosas se complican es cuando más hay que hablar; cuando las cosas están un poco turbias, más necesidad de conversar tenemos. La idea es resolver cada vez mejor las cosas que afectan a nuestra gente”.

“Uruguay da muestras increíbles de comunidad, es la forma en que un país chico como nosotros podemos resolver las cosas. Gracias por seguir apoyando y creyendo en nosotros. Un buen asado y un buen vino pueden resolver cosas que capaz que horas de reunión no lo logran”, dijo.

Entre el público se encontraba la viuda de Mujica, Lucía Topolansky, los ministros Fernanda Cardona y Edgardo Ortuño, y la senadora Blanca Rodríguez, entre otros.

Desde el Instagram del Quincho de Varela escribieron: “Primer 01/05 sin nuestro viejo querido. Gracias Yamandú por tus palabras. Siempre vamos a llevarlo en el corazón y a intentar seguir su legado”.