Imputaron al hombre que asesinó de una puñalada a un joven militar en el Parque Rivera de Melo

"Es un homicidio sin motivación, nosotros no pudimos determinar la causa del hecho", afirmó la fiscal del caso, Letizia Siqueira. Indicó que no hubo pelea ni agresión previa de la víctima. El crimen se dio bajo los efectos del alcohol sin que hubiese algo que ameritara una reacción del homicida, agregó.

"Yo no lo puedo asegurar, a mí no me queda esa sensación. Si bien él lo manifestó, a mí no me convenció", aseguró la fiscal al ser consultada sobre si el agresor estaba arrepentido.

Por este caso, hay otra persona imputada por encubrimiento. Fue quien ocultó el arma homicida. No tiene vínculo familiar directo con el agresor, pero es pareja de un familiar del hombre. Ambos arrojaron el arma homicida en un predio lejano por ruta 8 en las afueras de la ciudad de Melo.

Se dispuso la prisión preventiva para el homicida por 180 días, que enfrenta una pena de entre 15 y 30 años. Ni él ni el encubridor tenían antecedentes penales.

En tanto, la Unidad de Víctimas de la Fiscalía trabaja con la familia de la víctima, que tenía un hijo de casi dos años y su esposa está embarazada a término.