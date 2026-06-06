Imputaron al delincuente recapturado por rapiñas en Pocitos; le atribuyen uno de los casos y la investigación continúa

La Justicia imputó al delincuente de 39 años que había sido recapturado tras haber recuperado la libertad por un error administrativo. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6.º Turno.

Este sábado, el hombre fue imputado por un delito de rapiña en concurso formal con lesiones personales y deberá cumplir prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía.

El caso por el que fue imputado ocurrió el 25 de mayo en Pocitos, cuando una mujer fue víctima del robo de su cartera por parte de un delincuente que circulaba en moto. Durante el episodio, la víctima fue arrastrada varios metros al permanecer sujetada a la cartera, lo que le provocó lesiones.

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La identificación del sospechoso fue posible mediante registros de videovigilancia, el análisis de intentos de uso de tarjetas robadas y otras actuaciones policiales, señaló Fiscalía. En un allanamiento posterior fueron recuperados varios de los efectos robados entonces.

Investigadores de la zona operacional II habían detenido al hombre como sospechoso de dos rapiñas contra mujeres en Pocitos. Una de ellas es por la que fue imputado: el 25 de mayo en Marcos Bruto y Julio César, una mujer de 54 años fue arrastrada varios metros por la calle durante el robo. Y la otra —por la que está siendo investigado como autor— fue el 6 de mayo en Benito Blanco y Scosería, donde una mujer de 66 años sufrió un golpe en la cabeza durante un forcejeo y terminó internada en CTI en coma inducido.

Por el momento, la imputación corresponde al caso del 25 de mayo, aunque la investigación continúa para establecer si el mismo hombre participó en otros robos de características similares. Según la información policial, el sospechoso tiene cinco antecedentes penales.