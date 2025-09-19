Imputaron al autor de un ataque a tiros ocurrido en Salto; la víctima permanece internada

La Policía de Salto detuvo en las últimas horas al autor de un ataque a tiros que dejó a un hombre internado.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que el agresor fue imputado por tráfico interno en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma por reincidente; deberá cumplir medidas cautelares por 90 días.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en el barrio Horacio Quiroga, al sur de la ciudad.

La Policía llegó al lugar y encontró al hombre en la vía pública con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo. Según dijo a los efectivos, fue amenazado por un individuo en moto que le efectuó cuatro disparos.

Fue derivado al hospital local donde permanece internado y evoluciona favorablemente, según informó el corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos.

La Policía detuvo al agresor, de 20 años, e incautó el arma utilizada en el ataque.