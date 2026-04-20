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tenía 57 años

Murió un hombre que recibió un golpe en la cabeza durante un intento de robo en su casa en Salto

El intento de robo fue el 15 de marzo y el hombre de 57 años quedó internado. En las últimas horas, los médicos confirmaron su muerte a causa de las lesiones recibidas.

La víctima fue asistida en el hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Un hombre de 57 años que en marzo sufrió un intento de robo en su casa y fue golpeado, murió en las últimas horas luego de estar internado desde entonces.

El episodio ocurrió el 15 de marzo. A las cinco de la madrugada, personas llamaron al 911 para pedir el traslado de un hombre desde el barrio Salto Nuevo, porque estaba lesionado.

El hijo de la víctima, de 37 años, dijo a los efectivos que delincuentes habían ingresado a robar a su casa. Su padre, de 57, los enfrentó y tras empujones cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en la Cruz de Carrasco.
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La Policía trasladó al hombre al hospital local donde el médico le diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En las últimas horas los médicos informaron a la Policía que la víctima murió producto de las lesiones recibidas. En tanto, los delincuentes continúan prófugos.

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