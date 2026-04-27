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LOS DETALLES DE LA CONDENA

Dos peligrosos delincuentes de 24 y 27 años, los "Calidad", fueron condenados por homicidio

Alexander Rodríguez Velásquez de 27 años, fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión. Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24, recibió una pena de 10. Ambos por homicidio, lesiones personales y más.

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Dos peligrosos delincuentes de la zona oeste de Montevideo, conocidos como los “Calidad”, fueron condenados a prisión efectiva por varios delitos.

Alexander Rodríguez Velásquez, de 27 años, fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por homicidio, lesiones personales y porte de armas de fuego en lugares públicos.

Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24 años, recibió una condena de 10 años por homicidio y lesiones personales.

Alexander Rodríguez Velásquez (27) y Gonzalo Rodríguez Velásquez (24).
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Cayeron dos peligrosos delincuentes que estaban requeridos por homicidio: los "Calidad", de 24 y 27 años

Ambos delincuentes son conocidos como los “Calidad”, y tienen antecedentes por delitos cometidos en el Cerro y Casabó.

El viernes pasado, al saberse buscados por la Policía, se entregaron ante el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Ambos estaban requeridos por un homicidio cometido el 12 de enero de este año en Pasaje de la Vía y Paso de Morlán, en Casabó. Allí las víctimas fueron dos jóvenes de 19 y 20 años que circulaban en moto.

Los homicidas emparejaron su moto a la de las víctimas y les dispararon. El de 19 años murió y el de 20 quedó gravemente herido.

Los “Calidad” estaban requeridos por este crimen pero también eran investigados por otros hechos violentos. Los detectives de Homicidios realizaron tareas de inteligencia y vigilancia para dar con ellos. Los trabajos permitieron que ambos se entregaran en la base de Hechos Complejos.

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