Fiscalía pidió extender la prisión de Pablo Laurta; fue trasladado y pidió perdón a la familia del remisero asesinado

La Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta , que en su traslado pidió perdón a la familia del remisero asesinado y que se sepa la verdad del caso.

Laurta se encuentra acusado por el asesinado del remisero Martín Sebastián Palacio y al mismo tiempo, también es el principal acusado de haber asesinado a expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Argentina.

Laurta fue trasladado de Córdoba a Concordia mediante un fuerte operativo de seguridad y en la audiencia se solicitó la extensión de la prisión preventiva por 90 días más.

Seguí leyendo Diputados argentinos aprobaron el acuerdo entre el Mercosur y la UE: es el primer país en pronunciarse legislativamente

En una breve nota durante su traslado con un canal local, Laurta pidió perdón a la familia del remisero, solicitó que se investigue lo que pasó con su hijo, pero no respondió a la pregunta de si estaba arrepentido por el asesinato a su expareja, madre de su hijo.

Laurta fue uno de los fundadores del grupo Varones Unidos en Uruguay y según la reconstrucción policial, cruzó en canoa de hacía Argentina para no ser registrado por migraciones, con la intención de ir en busca de su hijo, lo que finalmente culminó como responsable de causar tres muertes.