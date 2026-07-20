Delincuente intentó rapiñar a un policía que estaba trabajando como repartidor y resultó herido

Un policía de particular hirió a un rapiñero que intentó robarlo este lunes alrededor de las 13:20.

El hecho ocurrió en en Islas Canarias y avenida Garzón, cuando el policía que trabajaba como repartidor respondió ante la amenaza con revolver del delincuente.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía, el rapiñero pretendía robarle la recaudación al repartidor, que iba de acompañante junto a otro trabajador.

"Uno de los ocupantes era un funcionario policial que se encontraba de particular, desempeñando tareas como repartidor junto a un compañero de trabajo. Al identificarse como policía y dar la voz de alto, el autor apuntó el arma hacia el efectivo, quien hizo uso de su arma de reglamento para hacer cesar la agresión. El hombre huyó del lugar abandonando el arma utilizada, la moto en la que circulaba y el dinero sustraído, que fue recuperado", indica el comunicado oficial.

El delincuente, de 28 años, fue encontrado herido en Lorenzo Calleros y Tambores, y fue trasladado a un centro asistencial en calidad de detenido.