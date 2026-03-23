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Imputan a joven de 18 años que fue descubierto armado en Manga tras reiterados tiroteos

El imputado debe presentarse una vez por semana en seccional, mientras sigue la investigación. Vecinos reportaron disparos en ráfaga durante el fin de semana.

Un menor fue entregado a mayores y el mayor fue imputado.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

En Manga, vecinos reportan que durante las noches se registran disparos en ráfaga con armas largas. La situación volvió a repetirse el fin de semana y la Policía realiza patrullajes en la zona.

Policías de Investigaciones de Zona 3 observaron a un adolescente de 17 años y un joven de 18 que, al notar la presencia policial, se descartaron de una pistola Glock con 17 municiones y la numeración limada. Ambos fueron detenidos.

Según supo Subrayado, el menor fue entregado a adultos responsables, mientras que el joven de 18 años fue imputado por porte de arma de fuego y porte en lugares públicos.

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La Justicia dispuso como medida cautelar por 60 días fijar domicilio y presentarse en la seccional policial mientras continúa la investigación, que busca establecer si está vinculado a las balaceras en la zona.

Sobre la situación, Daysi Iglesias, consejera de Codicen, advirtió la semana que niños de la zona encuentran casquillos de bala y los llevan a la escuela, y que algunos faltan a clases porque no pueden dormir por los tiroteos.

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