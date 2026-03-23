Imputan a joven de 18 años que fue descubierto armado en Manga tras reiterados tiroteos

Un menor fue entregado a mayores y el mayor fue imputado.

En Manga , vecinos reportan que durante las noches se registran disparos en ráfaga con armas largas. La situación volvió a repetirse el fin de semana y la Policía realiza patrullajes en la zona.

Policías de Investigaciones de Zona 3 observaron a un adolescente de 17 años y un joven de 18 que, al notar la presencia policial, se descartaron de una pistola Glock con 17 municiones y la numeración limada. Ambos fueron detenidos.

Según supo Subrayado, el menor fue entregado a adultos responsables, mientras que el joven de 18 años fue imputado por porte de arma de fuego y porte en lugares públicos.

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La Justicia dispuso como medida cautelar por 60 días fijar domicilio y presentarse en la seccional policial mientras continúa la investigación, que busca establecer si está vinculado a las balaceras en la zona.

Sobre la situación, Daysi Iglesias, consejera de Codicen, advirtió la semana que niños de la zona encuentran casquillos de bala y los llevan a la escuela, y que algunos faltan a clases porque no pueden dormir por los tiroteos.