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EN TOTAL HAY CINCO CONDENADOS

Dos condenados más por el lanzamiento de una bengala en el clásico de julio de 2025 en el estadio Centenario

Ese día, un policía resultó lesionado de gravedad por causa de la bengala náutica ingresada y lanzada por los hinchas. Hay cinco condenados.

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Imagen del clásico donde ocurrió el incidente. Foto: archivo. 

Hay dos hombres condenados vinculados al lanzamiento de la bengala náutica durante el clásico entre Nacional y Peñarol del 6 de julio de 2025 que se jugó por el Torneo Intermedio en el Centenario, informó Fiscalía. En ese hecho, un policía que trabajaba como parte del servicio de seguridad resultó gravemente herido.

Las condenas son a nueve meses de cárcel por un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estrago.

En noviembre de 2025, otros tres hombres fueron condenados por el ingreso de la bengala. Los delitos también fueron asociación para delinquir y estrago.

Foto: Subrayado. Conferencia de prensa en Ministerio del Interior este miércoles.
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En ese momento, la Fiscalía informó que los hinchas realizaron una colecta para comprar la pirotecnia y que uno de los condenados trabajaba en una empresa del rubro. También se determinó que le pagaron a una persona encargada de ingresar bebidas y alimentos al estadio, que luego el funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento del local, ocultaban la pirotecnia en lugares estratégicos.

Lo que pasó el día del clásico

Un policía de 47 años resultó herido de gravedad en el comienzo del partido clásico de ese domingo 6 de julio de 2025, luego de que hinchas de Nacional tiraran, desde la Colombes, una bengala hacia la tribuna América, donde se encontraba la prensa.

Hubo un segundo policía herido, de la Guardia Republicana. Sufrió traumatismo en el codo derecho, sin fractura, como consecuencia de una pedrada. Fue dado de alta en el lugar.

Hay cinco condenados hasta el momento.

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