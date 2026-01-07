Imputaron al conductor de 44 años que en octubre chocó con el auto para matar a su pareja. La Fiscalía de Paso de los Toros confirmó que se trató de un femicidio.
Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó
El hecho ocurrió en octubre. Ahora, el hombre fue enviado a prisión preventiva por 180 días.
El hombre ahora debe aguardar el resto de la investigación en prisión preventiva, por 180 días, por homicidio muy especialmente agravado por femicidio.
El hecho ocurrió el 22 de octubre. El conductor chocó el auto en el que iba junto a la mujer de 42 años contra una columna del alumbrado público.
Seguí leyendo
Condenaron a 22 años y 6 meses de cárcel al hombre que asesinó a puñaladas a su pareja en la Navidad de 2024
La víctima permaneció internada varios días y luego falleció.
El hombre había manifestado previamente su intención de autoeliminarse y lesionar a la víctima. También tenía una denuncia en la comisaría de género de la Policía por violencia hacia la mujer.
Lo más visto
INUMET
Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
PARA ESTE SÁBADO
"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
Pronóstico
Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
FLORES
Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
REPRESENTANTE EDINSON LANZA
Dejá tu comentario