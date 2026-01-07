Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó

Imputaron al conductor de 44 años que en octubre chocó con el auto para matar a su pareja. La Fiscalía de Paso de los Toros confirmó que se trató de un femicidio.

El hombre ahora debe aguardar el resto de la investigación en prisión preventiva, por 180 días, por homicidio muy especialmente agravado por femicidio.

El hecho ocurrió el 22 de octubre. El conductor chocó el auto en el que iba junto a la mujer de 42 años contra una columna del alumbrado público.

La víctima permaneció internada varios días y luego falleció. El hombre había manifestado previamente su intención de autoeliminarse y lesionar a la víctima. También tenía una denuncia en la comisaría de género de la Policía por violencia hacia la mujer.

