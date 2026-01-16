El delincuente uruguayo Luis Fernando Fernández Albín comparece este viernes ante un juez en un juzgado de Ciudad Vieja, luego de que su defensa presentara un recurso por las condiciones de reclusión. La audiencia comenzó a las 9:30, fue solicitada por el abogado y hay un importante operativo policial en la zona de la calle Juan Carlos Gómez y la paralela, frente al edificio de Cinemateca.
Importante operativo policial en Ciudad Vieja: Luis Fernández Albín reclamó por condiciones de reclusión
El narco uruguayo Luis Fernández Albín fue trasladado a una prisión de altísima seguridad en los últimos días y su abogado presentó un recurso.
Fernández Albín permanece recluido bajo un régimen especial dispuesto por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, al ser considerado un recluso de alto riesgo. Las medidas de seguridad se cumplen dentro de la Unidad N.º 1 e incluyen un sistema con videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.
El delincuente fue imputado el 19 de diciembre por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos. En esa instancia se dispuso la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación, según informó la Fiscalía.
Fernández Albín fue trasladado a Uruguay en la mañana del jueves 18 de diciembre de 2025 en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y autoridades argentinas. Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires durante la Operación Nueva Era II.
La investigación comenzó en abril de 2025 y apunta a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos. La causa permitió hasta el momento la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante. Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay.
