Importante operativo policial en Ciudad Vieja: Luis Fernández Albín reclamó por condiciones de reclusión

El delincuente uruguayo Luis Fernando Fernández Albín comparece este viernes ante un juez en un juzgado de Ciudad Vieja , luego de que su defensa presentara un recurso por las condiciones de reclusión. La audiencia comenzó a las 9:30, fue solicitada por el abogado y hay un importante operativo policial en la zona de la calle Juan Carlos Gómez y la paralela, frente al edificio de Cinemateca.

Fernández Albín permanece recluido bajo un régimen especial dispuesto por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación, al ser considerado un recluso de alto riesgo. Las medidas de seguridad se cumplen dentro de la Unidad N.º 1 e incluyen un sistema con videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

El delincuente fue imputado el 19 de diciembre por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos. En esa instancia se dispuso la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación, según informó la Fiscalía.

Fernández Albín fue trasladado a Uruguay en la mañana del jueves 18 de diciembre de 2025 en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en una operación coordinada entre el Ministerio del Interior y autoridades argentinas. Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires durante la Operación Nueva Era II.

La investigación comenzó en abril de 2025 y apunta a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos. La causa permitió hasta el momento la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante. Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio de 2025 y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay.