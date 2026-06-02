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MONTEVIDEO

IMM presentó programas de empleo que abarcan a personas en situación de calle, jóvenes de Inisa y privados de libertad

"Sintetizamos el rol de la Intendencia de Montevideo en cinco programas, algunos específicos, conveniados de la Intendencia con otros organismos", señaló Bergara.

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IMM presentó programas de empleo. 

La Intendencia de Montevideo presentó cinco programas de empleo e inclusión, impulsados a través de convenios con otros organismos públicos, que emplearán a más de 2000 personas en situación vulnerable.

"Sintetizamos el rol de la Intendencia de Montevideo en cinco programas, algunos específicos, conveniados de la Intendencia con otros organismos, otros que ya se hicieron públicos como el de Uruguay Impulsa o Libertad Segura, pero que en todos ellos la Intendencia tiene un rol muy importante en términos de la empleabilidad de corto plazo", dijo el intendente Mario Bergara.

Detalló que uno de los programas es el Acceso, del Mides, por el que se emplearán unas 300 personas, de las cuales más de 100 vienen de la situación de calle. En el caso de Uruguay Impulsa, son 1.287 cupos, entre las que se contratarán 600 en situación de calle. "Un acuerdo con el Instituto de Rehabilitación, para que participen unas 200 personas privadas de libertad en distintas tareas de limpieza de la ciudad, de tener brigadas antigrafitis, etcétera, en espacios públicos, en parques y plazas. Un acuerdo con el Inisa para que los jóvenes trabajen en el desarme de las motos incautadas que son declaradas como chatarra, para que en lógica de economía circular se obtenga acero, aluminio, cobre, de motos que ya no deben circular. El acuerdo que tiene que ver con Libertad Segura, que es con liberados o futuros liberados en un programa de dos años de los cuales dentro de esos un año de trabajo va a ser en la Intendencia de Montevideo, donde vamos a estar incorporando 350 personas", indicó Bergara.

Oddone y Rodrigo Arim en la conferencia de prensa. Foto: FocoUy
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