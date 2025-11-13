RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

IMM prepara plan de arreglo y construcción de veredas; edil del PN dijo que "es poco serio" que no se sepan tramos a intervenir

Eric Spektor, dijo a Subrayado que el director de Movilidad de la comuna no presentó los tramos que serán intervenidos. Por su parte el edil del FA, Gustavo Zuvela, dijo que Bergara se comprometió en campaña a presentarlo en los primeros seis meses.

arreglo-veredas-montevideo
veredas-rotas-montevideo
veredas-refacción-montevideo

La Intendencia de Montevideo prepara un plan para el arreglo de las veredas en mal estado y la construcción de nuevas.

La propuesta surge de una iniciativa del intendente Mario Bergara, quien se comprometió durante la campaña electoral a realizar un “shock de arreglo de veredas” en todo el departamento.

El plan contempla la restauración de cientos de kilómetros de veredas en mal estado y la construcción de nuevas en lugares donde hoy no existen.

La intendencia asumirá los costos iniciales de las obras, aunque luego recuperará parte de la inversión a través de los impuestos domiciliarios.

El programa tendrá un costo estimado de varias decenas de millones de dólares.

El edil del Partido Nacional, Eric Spektor, dijo a Subrayado que les llamó la atención que cuando fue a la Junta Departamental el director de Movilidad de la comuna, no presentó los tramos que serán intervenidos.

"Aún no tienen seleccionados los tramos que van a intervenir. Ellos hablan de que van a intervenir las veredas de Montevideo con fondos extrapresupuestales, es decir que será con préstamos que tienen que ser votados con mayorías especiales en la Junta".

Y agregó: "Lo que nos llamó la atención fue que al no tener tramos a intervenir y no saber dónde y cuándo se van a hacer las cosas que ya la intendencia decida endeudarse y no sabe ni cuándo ni para qué".

El nacionalista señaló que los reclamos de veredas rotas no tienen ni barrio ni clase social. "Es muy poco serio que un director de Movilidad nos diga que no sabe cuáles son los tramos que tiene que intervenir y encima pida financiación".

EDIL BLANCO

Por otra parte, el edil del Frente Amplio, Gustavo Zuvela, dijo a Subrayado que se trata de un plan que prevé realizar veredas nuevas donde no hay y refaccionar cientos de kilómetros en todo Montevideo.

"Estamos atrasados, tenemos que cumplir con la gente. Para ello se van a necesitar recursos financieros obviamente, pero antes hay que elaborar el plan. Mario en campaña se comprometió a presentarlo en los primeros seis meses, se cumplen el 10 de enero".

Zuvela indicó que la comuna trabajará en conjunto con los municipios.

EDIL FA

