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MONTEVIDEO

IMM intervino en 370 eventos por caídas de árboles y ramas que causó el temporal

La mayor concentración de eventos se registró en los municipios CH, E y F, indicó el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera.

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Sobre las 18:00 horas de este miércoles la Intendencia de Montevideo (IMM) intervino en unos 370 eventos causados por el temporal que ocurrió desde la noche del martes.

"Algunos menores, caídas de ramas, un 40% y 60% de estos eventos ya de otro porte, que requirieron un poco más de trabajo", detalló el prosecretario de la Intendencia, Diego Olivera.

Fueron 16 las cuadrillas de arbolado que trabajaron en toda la ciudad, con mayor concentración en los municipios CH, E y F. "Ahí tuvimos más del 60% de los eventos que ocurrieron en ese sector este del departamento", indicó Olivera.

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Todavía hay corte del tránsito en Maldonado y Cassinoni, donde cayeron dos árboles de gran porte. "El evento está controlado, pero queda todavía por cortar madera, porque fue mucho trabajo y va a quedar a primeras horas del día de mañana habilitada la circulación", sostuvo.

Por los demás eventos, "se ha intervenido en todos, y hay un 70% de avance en la resolución de los temas".

Las denuncias pueden realizarse a través del teléfono 1950 o por whatsapp 092 250 260.

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